



5 гаджетов в мире нижнего белья: какие модели могут усовершенствовать нашу жизнь

Модная индустрия не стоит на месте и в последние годы было разработано множество инновационных моделей белья, которые совмещают функциональность и бескомпромиссное удобство. Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba представляет 5 гаджетов, которые способны облегчить и усовершенствовать нашу жизнь.



Трусы для критических дней Liberté



Есть дни, когда женщина особенно уязвима, когда настроение меняется внезапно и кардинально, когда физическое недомогание влечет за собой внутренний дискомфорт. В такие дни, как никогда, хочется чувствовать себя привлекательной и уверенной в себе.



Внешне трусики из коллекции Liberté выглядят как изящное и красивое нижнее белье, только с более длинной и широкой ластовицей, внутри которой спрятаны впитывающие слои, т.е такое нижнее белье вполне может заменить гигиенические прокладки или тампоны.



Верхний слой быстро впитывает и быстро высыхает, что обеспечивает ощущение сухости и комфорта в течение дня. Он изготовлен из натуральных, дышащих, гипоаллергенных тканей и способен нейтрализовать запахи. Второй слой - это супервпитывающий «умный» слой, он изготовлен из натуральной, антибактериальной ткани. Третий слой выполнен из влагонепроницаемой ткани, что предотвращает появление пятен на одежде.



Колготки с компрессионным эффектом



Вы проводите много времени на ногах, любите ходить на каблуках или вас ожидает длительный перелет? В таком случае вашим ногам нужна дополнительная забота, чтобы избавить их от болей, отечности и ощущения тяжести.







Колготки с компрессионным эффектом обладают уникальной системой поддержки, которая обеспечивает разную степень давления по всей голени (три степени сжатия - от стопы к бедру), позволяющей существенно облегчить боль и снять тяжесть и отечность в ногах. Компрессионные колготки из коллекции Jack Kuba особенным образом поддерживают область лодыжки и стопу, что стимулирует и улучшает кровообращение, помогает восстановить микроциркуляцию лимфы и благотворно влияет на сосуды, благодаря этому снижается чувство дискомфорта и ощущение усталости от длительного пребывания на ногах.



Созданные из специального материала, компрессионные колготки от Jack Kuba долговечны, а также необычайно изысканны и имеют элегантный внешний вид.



Минимайзер



Обладательницы пышного бюста знают, что это не только красота, но и повышенная потребность в максимально удобном поддерживающем белье.

Минимайзеры анатомически разработаны для большой груди. В этой модели диаметр чашечек больше, а глубина меньше, чем в обычных бюстгальтерах. Крой предусматривает корсетные вставки по бокам и дополнительные поддерживающие делали, за счет чего грудь нежно и аккуратно перераспределяется внутри минимайзера и визуально выглядит на 1.5-2 размера меньше.







Благодаря тому, что минимайзеры правильно распределяют вес большой груди, они минимизируют нагрузку на позвоночник и плечи. Плотная, но очень эластичная и нежная ткань обеспечивает деликатную поддержку бюста, не натирает кожу, не стесняет дыхания и отлично подходит для израильской жары.



Аксессуары под открытую одежду



Даже сексуальное платье могут испортить выглядывающие в самый неподходящий момент бретельки или неприкрытая на спине застежка бюстгальтера, поэтому подбор правильного нижнего белья – задача не менее важная, чем выбор самого вечернего наряда. В Jack Kuba вам предложат десятки различных аксессуаров, предназначенных для того, чтобы создавать эффектную форму груди даже под самой открытой одеждой.







Например, под платье с открытой спиной, идеально подойдет бра с клеющимися чашечками. В его боковых частях установлены силиконовые крепления, которые отлично удерживают грудь и не дают бюстгальтеру сползти. Главное достоинство этого бюстгальтера в том, что он крепится на груди и по бокам, и вы можете себе позволить вырез на спине любой глубины, потому что она остается полностью открытой. Эта модель настолько незаметна под одеждой, что только вы сможете догадаться, что под открытым платьем скрывается бра.



Сверхэластичное белье



Нижнее белье Soft от Jack Kuba будто создано для того, чтобы вы поверили: ощущать максимальный уровень удобства в течение 24 часов подряд возможно. Белье выполнено из сверхэластичной ткани - она так хорошо тянется, что у вещей отсутствует стандартная размерная линейка. Сказочно мягкая, гладкая и тонкая ткань плотно прилегает к телу, повторяя все его линии, адаптируясь под любые движения, даря ощущение полной свободы.







Она ощущается буквально как вторая кожа. Материал не натирает, не оставляет на коже следов, впитывает влагу, поэтому вещи идеально подходят в том числе и для тренировок и занятий, предполагающих физическую активность Безупречное, функциональное и восхитительно удобное белье.



Все вещи бесшовные, поэтому они остаются незаметными даже под самой тонкой одеждой.



Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Натании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а так же в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/



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