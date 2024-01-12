



30-летний ирландский виски стал самой дорогой бутылкой виски на Земле

Бутылка односолодового ирландского виски была продана за 2,55 миллиона евро американскому коллекционеру, став самой дорогой из когда-либо проданных.



Компания Craft Irish Whiskey Co., расположенная в центре Дублина, продает самые редкие сорта виски на планете, а ее девиз гласит: "Прежде чем виски стал чем-то другим, он был ирландским".



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В 2024 году компания установила рекорд, продав бутылку виски американскому коллекционеру Майку Дейли за огромную сумму.



В результате продажи "Изумрудный остров", уже ставший самым редким односолодовым виски тройной дистилляции, стал самой дорогой бутылкой виски на Земле.



"Ирландский виски - это будущее виски. Я рад быть его частью, как коллекционер, но самое главное - как любитель", - сказал мистер Дейли.



Цена, которую он заплатил, примерно на 100 тысяч больше, чем за бутылку "The Macallan 1926", которая была продана на аукционе осенью прошлого.



Мистер Дэйли - один из самых известных коллекционеров спиртных напитков в США, его обширная коллекция насчитывает несколько тысяч бутылок ирландского, американского и шотландского виски.

