



200 ординаторов подали в отставку в знак протеста против 26-часовых смен

Двести медицинских ординаторов должны подать заявления об увольнении в 14:00 в четверг из-за давнего спора с Министерством здравоохранения по поводу продолжительных смен.



Рабочие смены врачей-стажеров в настоящее время длятся по 26 часов. Медики требуют сокращения смен до 16-18 часов, утверждая, что их неспособность концентрироваться в течение такого длительного периода времени без отдыха подвергает опасности как медицинских работников, так и пациентов.



Организация Mirsham, которая представляет врачей-стажеров, предъявила Министерству здравоохранения ультиматум, в котором потребовала выполнения своих требований до 14:00 четверга 25 августа.



Помимо 200 ординаторов, которые, как ожидается, подадут заявления об увольнении в четверг, еще 300 стажеров также подписали заявления об увольнении и угрожают подать их, если министерство здравоохранения не пойдет навстречу требованиям медиков.



Отставка вступает в силу только через две недели после того, как письмо было передано работодателю, что дает Министерству здравоохранения еще 14 дней, чтобы попытаться предотвратить массовое увольнение молодых специалистов.



Министр здравоохранения Ницан Горовиц поддержал протестующих жителей в среду и полностью возложил вину на министерство финансов, заявив, что "минздрав поддерживает сокращение рабочих смен" и настаивая на том, что для этого "есть бюджет".



Горовиц сказал, что министерство финансов "нарушило свои обязательства… и помешало реализации процесса".



"Хотел бы я, чтобы сотрудники минфина работали по 26 часов подряд", — усмехнулся он.



Хотя правительство первоначально согласилось сократить смены к апрелю этого года, в июльском объявлении говорилось, что изменение будет отложено до сентября 2023 года, чем вызвало возмущение среди медработников.