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бабочки
04.06.2023 16:49 Евгения Маркова

160-летнюю коллекцию бабочек вернули в Израиль

По случаю Четвертого Международного конгресса бабочек Ближнего Востока, который проводился 1 июня Израильским обществом лепидоптеристов в Музее естественной истории Стейнхардта Тель-Авивского университета, музею Стейнхардта была вручена награда Оксфордского университета. 

Коллекция бабочек Тристрам-Кембридж, собранная в Османской Палестине в 1863-1865 годах, была передана в дар национальной коллекции музея Стейнхардта в Тель-Авиве.

Исторические бабочки были собраны в период османского владычества в Израиле двумя экспедициями англиканской церкви – одной во главе с Генри Бейкером Тристрамом, а другой во главе с Октавиусом Пикар-Кембриджем. Образцы хранились в Музее естественной истории Оксфордского университета и были обнаружены Дуби Биньямини, президентом Ассоциации бабочек в Израиле, которая в этом году отмечает свое 40-летие.

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