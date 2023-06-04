



160-летнюю коллекцию бабочек вернули в Израиль

По случаю Четвертого Международного конгресса бабочек Ближнего Востока, который проводился 1 июня Израильским обществом лепидоптеристов в Музее естественной истории Стейнхардта Тель-Авивского университета, музею Стейнхардта была вручена награда Оксфордского университета.



Коллекция бабочек Тристрам-Кембридж, собранная в Османской Палестине в 1863-1865 годах, была передана в дар национальной коллекции музея Стейнхардта в Тель-Авиве.



Исторические бабочки были собраны в период османского владычества в Израиле двумя экспедициями англиканской церкви – одной во главе с Генри Бейкером Тристрамом, а другой во главе с Октавиусом Пикар-Кембриджем. Образцы хранились в Музее естественной истории Оксфордского университета и были обнаружены Дуби Биньямини, президентом Ассоциации бабочек в Израиле, которая в этом году отмечает свое 40-летие.