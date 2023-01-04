



ВОЗ: Китай скрывает случаи смерти от COVID

Всемирная организация здравоохранения обвинила власти Китая в сокрытии правдоподобной информации о случаях смертности от коронавируса в стране.



По данным ВОЗ, предоставляемая официальная статистика не соответствует действительности.



"Мы считаем, что текущие данные, публикуемые в Китае, недостаточно отражают истинное влияние болезни с точки зрения госпитализаций в отделения интенсивной терапии и особенно с точки зрения смертности" ,— сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.



Давление на китайские власти в связи с неправдоподобными статистическими данными оказывает также директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.



"Мы продолжаем запрашивать у Китая более оперативные, регулярные и надежные данные о госпитализациях и смертях, а также более полное секвенирование вируса в режиме реального времени. ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и вновь подчеркнула важность вакцинации", — пояснил он.