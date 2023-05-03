



В Японии впервые разрешили продавать таблетки для аборта

Министерство здравоохранения Японии впервые разрешило в стране таблетки для аборта. Ранее он был разрешен только хирургическим методом. Об этом пишет The Guardian.



Такие препараты можно будет использовать на ранних сроках беременности. Официально в Японии разрешено делать аборт до 22 недели беременности. Но обычно для этого нужно разрешение партнера, и единственным вариантом оставался только хирургический метод.



Министерство сообщило, что одобрило препарат от британской компании Linepharma. Он предполагает двухэтапное лечение двумя разными таблетками. Сами же таблетки можно принимать до 9 недели беременности.



Общая стоимость таблетки и медицинской консультации составит 100 тысяч иен ​​($731). Стоимость хирургического аборта в Японии колеблется от 100 до 200 тысяч иен ​​($731-1462).



В январе Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые разрешило розничным сетям аптек продавать таблетки для прерывания беременности. А уже 24 июня Верховный суд США отменил решение, делавшее аборты конституционным правом женщин. Суд отменил решение по делу "Роу против Вейда" 1973 года, признавшее конституционным право на аборт. Теперь вопрос о прерывании нежелательной беременности будет регулироваться законодательством каждого штата.