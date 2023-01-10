



Ученые: бустерная доза вакцины против Omicron сокращает число госпитализаций

Бустерная доза вакцины против штамма Omicron от компании Pfizer резко сократила количество госпитализаций среди пожилых пациентов.



К такому выводу пришли израильские ученые по итогам исследования, проведенного больничной кассой "Клалит", университетом Бен-Гуриона и колледжем имени Сапир.



По словам исследователей, выявлено снижение уровня госпитализации на 81% среди людей в возрасте 65 лет и старше, получивших бустерную дозу.



Исследование проводилось с конца сентября до середины декабря прошлого года. В нем участвовали 622 701 человека в возрасте 65 лет и старше, из которых бустерную дозу вакцины, адаптированной под этот штамм, получили 85 314 человек.