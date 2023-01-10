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Ученые: бустерная доза вакцины против Omicron сокращает число госпитализаций
10.01.2023 00:16 Алина Груднева

Ученые: бустерная доза вакцины против Omicron сокращает число госпитализаций

Бустерная доза вакцины против штамма Omicron от компании Pfizer резко сократила количество госпитализаций среди пожилых пациентов.

К такому выводу пришли израильские ученые по итогам исследования, проведенного больничной кассой "Клалит", университетом Бен-Гуриона и колледжем имени Сапир.

По словам исследователей, выявлено снижение уровня госпитализации на 81% среди людей в возрасте 65 лет и старше, получивших бустерную дозу.

Исследование проводилось с конца сентября до середины декабря прошлого года. В нем участвовали 622 701 человека в возрасте 65 лет и старше, из которых бустерную дозу вакцины, адаптированной под этот штамм, получили 85 314 человек.

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