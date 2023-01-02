



Новый штамм коронавируса - на пути в Израиль

Доктор Надав Сорек, директор лаборатории микробиологии и инфекционных заболеваний государственной больницы "Ассута" Ашдод, предупредил о скором появлении в Израиле нового штамма коронавируса.



Доктор поясняет: "Вопрос не в том, если, а в том, когда. Новый штамм короны XBB.1.5, который сейчас распространяется в США, доберется и до Израиля".



Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США появилась новая версия "Омикрона". Подвариант "Омикрона", названный XBB.1.5, вызвал опасения по поводу новой потенциальной волны случаев заболевания ковидом после напряженного сезона праздничных поездок.



По прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний в пятницу, 30 декабря, около 40% подтвержденных случаев заболевания ковидом в США вызваны штаммом XBB.1.5, по сравнению с 20% неделю назад. На северо-востоке около 75% подтвержденных случаев вызваны штаммом XBB.1.5.



Пока неясно, откуда взялась эта версия "Омикрона", но, судя по всему, она быстро распространяется.



Ученые опасаются, что XBB.1.5 еще лучше обходит антитела, которые мы выработали благодаря вакцинам Covid и предыдущему заражению от многих различных типов "Омикрона", распространившихся с декабря прошлого года, включая оригинальный BA.1 и более поздние субварианты BQ.1.1 и BQ.1.



XBB.1.5 является родственником варианта "Омикрона" XBB, который представляет собой рекомбинант субвариантов "Омикрона" BA.2.10.1 и BA.2.75.



Вместе взятые, XBB и XBB.1.5 составляют 44% случаев в США, вытесняя другие варианты "Омикрона".



По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB был обнаружен по меньшей мере в 70 странах, а в октябре вызвал всплески инфекции в некоторых регионах Азии, включая Индию и Сингапур.



Исследования, проведенные в лаборатории, показали, что XBB способен уклоняться от антител, полученных в результате предыдущих инфекций Covid или вакцинации, а это означает, что при контакте с вирусом вероятность заболеть или повторно заразиться и проявить симптомы выше.