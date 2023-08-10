



На Кипре кошек будут лечить препаратом против COVID для людей

На Кипре получили первую партию лекарств против COVID, которые будут использоваться для лечения больных кошек.



По данным местного Минздрава, препарат, предназначающийся для людей, будет использоваться на тревожного роста числа случаев заболевания среди питомцев.



В частности, лекарства будут использоваться против инфекционного перитонита кошек (FIP), вызванного кошачьим коронавирусом, который отличается от вируса, которым заражаются люди.



Эта болезнь является смертельной, если ее не лечить. Она получила название "вспышка FCoV-23". Инфекция распространяется как среди домашних, так и среди уличных котов. Человеку болезнь не передается.



Кипр получил первую партию лекарств в количестве 500 коробок. Всего ветеринарные клиники должны получить 2000 упаковок, которые будет доступна в течение следующего месяца.

