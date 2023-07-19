



Минздрав: в этом продукте выявлена сальмонелла

Министерство здравоохранения Израиля предупредило о том, что завод "שבע" תעשיות בצקים קפואים בע"מ" призывает вернуть Креплах "Элитные" с мясом индейки.



По данным Минздрава, после жалобы клиента возникло подозрение на наличие бактерий сальмонеллы в продукте.



"Просим не употреблять продукт креплах "Элитные" с мясом индейки вес 1 кг. Дата производства 30.05.2023 Срок годности 29.07.2023 Штрих-код 7290005786082. По согласованию с продовольственной службой Министерства здравоохранения "שבע" תעשיות בצקים קפואים בע"מ" изымает продукты из каналов сбыта", - сказано в заявлении ведомства.



Минздрав предупреждает, что бактерии сальмонеллы могут вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда кровавой), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения.



"У людей из групп риска, таких как: маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерия может вызвать серьезное заболевание, а иногда даже привести к смерти. Подчеркнем, что на товаре имеется надпись о том, что продукт необходимо употребить после тщательной тепловой обработки, потребителей просят не употреблять этот продукт и вернуть его в места покупки. Для справок 03-9228535", - добавили в Минздраве.