



Конец короны. Израиль отказался от коэффициента инфицирования



Министерство здравоохранения Израиля пришло к выводу, что больше нет смысла представлять коэффициент инфицирования, знаменитый R, и решило больше не публиковать его в официальной таблице данных.



Коэффициент инфицирования рассчитывается на основе числа ежедневно подтверждаемых случаев по сравнению с числом за 10 дней до этого, но теперь, когда лишь немногие из инфицированных проходят тестирование в клиниках или сообщают результаты экспресс-теста на дому, эта цифра стала бесполезной.



Однако, по крайней мере, если судить по средним недельным данным, похоже, что наблюдается небольшая тенденция к снижению числа инфицированных. Около трети инфицированных заболевают по крайней мере во второй раз, и это может быть заниженной оценкой, если некоторые люди были инфицированы в прошлом, и не знали об этом.



После того, как число пациентов в тяжелом состоянии достигло своего пика для этой волны - 179 человек в прошлый вторник, их число снизилось до 165 в конце недели. В то же время, на прошлой неделе общее число умерших возросло до 11 988 человек.



По данным канала КАН, уполномоченный по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Залка объявил, что отныне в Израиле к коронавирусу будут относиться как к сезонному гриппу.



С 18 января в Израиле закрываются тесты тестирования на коронавирус командования тыла. Те, кто хочет сделать тест на коронавирус, должны будут обращаться в больничные кассы. В конце января будет закрыт штаб по борьбе с коронавирусом службы тыла. Автоматически вместе с этим будет отменено требование изоляции для зараженных короной.