



Головоломки на смартфоне омолаживают память – исследование

Исследователи проанализировали, во что играют 181 человек в возрасте от 60 до 81 года, а также 209 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Среди популярных головоломок были кроссворды, онлайн-викторины и судоку. Участникам было предложено пройти тест на рабочую память – способность запоминать на короткое время такие вещи, как списки покупок или телефонные номера, которая начинает ухудшаться в более зрелом возрасте.



В итоге пожилые люди, играющие в головоломки, показали почти такие же результаты, как и люди в возрасте от 18 до 30 лет, не увлекающиеся логическими играми. Доктор Фиона Макнаб, возглавлявшая исследование из Университета Йорка считает эти результаты “действительно обнадеживающими”.



Участники были разделены на три категории в зависимости от их игровых предпочтений – головоломки, стратегические игры, такие как онлайн-бридж и пасьянс, или видеоигры в жанре экшн, наиболее популярные среди более молодой группы. Для проверки кратковременной памяти исследователи показывали добровольцам несколько красных кружков в ячейках сетки, которые появлялись на одну секунду и затем исчезали. Испытуемые должны были запомнить расположение красных кругов, периодически игнорируя отвлекающие желтые круги, при этом количество показываемых им кругов увеличивалось.



В среднем молодые люди, не игравшие в цифровые игры, смогли запомнить расположение восьми красных кругов, в то время как старшая группа – чуть более шести. Однако пожилые любители головоломок, запомнили почти семь красных кругов, то есть их память не сильно отличалась от памяти молодых участников.



Ученые считают, что головоломки улучшают память потому, что они помогают сосредоточиться и не обращать внимания на отвлекающие факторы.



"Логические игры помогают запоминать нечто важное, не отвлекаясь на посторонние мысли", – утверждают авторы исследования.



Отмечается также, что у молодых людей средние показатели памяти были значительно выше, если они предпочитают стратегические игры, а не экшн.

