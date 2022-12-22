



COVID в Израиле: 1302 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 753 845 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 22 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1302 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 12 753 пациента.



На сегодняшний день, 160 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 989 человек.