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COVID в Израиле: 1302 новых случая
22.12.2022 16:18 Алина Груднева

COVID в Израиле: 1302 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 753 845 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 22 декабря.

Уточняется, что было выявлено 1302 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 12 753 пациента.

На сегодняшний день, 160 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 989 человек.

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