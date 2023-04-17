



Аргентина борется с крупной вспышкой лихорадки денге с помощью атомной радиации

Аргентина, борющаяся с одной из самых страшных вспышек лихорадки денге за последние годы, стерилизует комаров с помощью радиации, которая изменяет их ДНК, прежде чем выпустить их на волю.



Согласно правительственным данным, в этом году в южноамериканской стране было зарегистрировано более 41 000 случаев заболевания, передающегося комарами , что намного выше аналогичного уровня в предыдущие годы крупных вспышек в 2020 и 2016 годах.



"Этот комар из-за повышения температуры в нашей стране и мире… способен распространяться дальше. Их популяция продолжает перемещаться дальше на юг", — сказала биолог Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA) Марианела Гарсия Альба.



Чтобы дать отпор, биологи CNEA экспериментируют с атомной стерилизацией с 2016 года. Они стерилизуют 10 000 самцов в неделю и стремятся увеличить это число до 500 000. Первую партию стерилизованных самцов планируют выпустить в ноябре.



"Они стерилизуются с помощью ионизирующей энергии, и эти бесплодные самцы выпускаются на поля, и когда они встречаются с дикой самкой, их потомство становится нежизнеспособным. Таким образом, путем последовательного выпуска таких самцов мы сможем сократить популяцию комаров-переносчиков", — рассказала Гарсия Альба.



Лихорадка денге передается через укусы комаров aedes aegypti. Ее симптомы включают повышение температуры тела, боль в глазах, голове, мышцах и суставах, тошноту, рвоту и быструю утомляемость.



Подобные методы стерилизации вредителей с использованием рентгеновских лучей, использовались на протяжении десятилетий, помогая глобальным усилиям по борьбе с такими болезнями, как чикунгунья, лихорадка денге и вирус Зика.

