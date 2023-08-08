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Зачем Росгвардии тяжелое оружие
08.08.2023 12:11 Мignews.com

Зачем Росгвардии тяжелое оружие

 Решение президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

  Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 8 августа. 

Разведка напоминает, что Росгвардия насчитывает около 200 тысяч служащих и существует в современном виде с 2016 года, ее возглавляет бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. 

4 августа Путин подписал закон, которым Росгвардии разрешают предоставлять тяжелое вооружение, а примерно за месяц до этого был мятеж ЧВК "Вагнер". 

"Несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа, нет доказательств того, что Росгвардия вела какие-либо эффективные действия против "Вагнера", хотя это была именно та угроза, для реагирования на которую эта структура была создана. 

Учитывая, что Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелое вооружение включало артиллерию и ударные вертолеты, решение может означать, что Кремль усиливает Росгвардию как одну из ключевых структур, обеспечивающую безопасность режима», – отмечают в обзоре.
 

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