



Зачем Росгвардии тяжелое оружие

Решение президента РФ Владимира Путина предоставить в распоряжение Росгвардии тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.



Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 8 августа.



Разведка напоминает, что Росгвардия насчитывает около 200 тысяч служащих и существует в современном виде с 2016 года, ее возглавляет бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.



4 августа Путин подписал закон, которым Росгвардии разрешают предоставлять тяжелое вооружение, а примерно за месяц до этого был мятеж ЧВК "Вагнер".



"Несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа, нет доказательств того, что Росгвардия вела какие-либо эффективные действия против "Вагнера", хотя это была именно та угроза, для реагирования на которую эта структура была создана.



Учитывая, что Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелое вооружение включало артиллерию и ударные вертолеты, решение может означать, что Кремль усиливает Росгвардию как одну из ключевых структур, обеспечивающую безопасность режима», – отмечают в обзоре.

