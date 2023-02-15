



В Германии наблюдается рост иранского шпионажа

Правительство Германии признало увеличение шпионажа иранских спецслужб за изгнанными иранцами, проживающими в Германии.



Это происходит с начала массовых протестов в прошлом году, сообщила газета Welt am Sonntag.



Общенациональные беспорядки, вызванные смертью молодой женщины, задержанной иранской полицией нравов в прошлом году, привели к «растущему количеству признаков возможного шпионажа за оппозиционными мероприятиями и отдельными лицами» в Германии, заявило федеральное правительство в ответ на информационный запрос крайне левых сил. «Оппозиционные группы и отдельные лица… рассматриваются правителями Ирана как угроза дальнейшему существованию режима», — говорится в ответе правительства.



В нем говорится, что служба внутренней разведки страны выявила 160 человек, связанных с Германией, а также с иранским Корпусом Стражами исламской революции.



В последние годы элитная Революционная гвардия Ирана арестовала десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям, связанным со шпионажем и обеспечением безопасности.



Правозащитные группы обвинили Иран в попытке добиться уступок от других стран посредством таких арестов. «Обширная шпионская деятельность» Революционной гвардии направлена, в частности, против произраильских и проеврейских целей в Германии, цитирует газета заявление правительства.