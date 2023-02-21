



Глава венчурного фонда: Израиль ждет отток средств

Глава крупнейшего израильского венчурного фонда Pitango Хеми Перес предупредил Комиссию Кнессета по науке и технологии о том, что Израилю грозит серьезный экономический ущерб из-за судебной реформы.



По его словам, предприниматели в сфере технологий покинут Израиль, если план будет реализован в том виде, в котором его представил министр юстиции Ярив Левин.



"Я и мои друзья — хорошие граждане. Мы понимаем, что живем в демократической стране. Я сижу в советах директоров огромных компаний, которые хотят вывести свои деньги из Израиля", - подчеркнул он.



По словам Переса, как только компании осознают, что Израиль движется "к антидемократическому законодательству", большая часть налогов перестанет выплачиваться в этой сфере.



"Мы потеряем отрасль, которая используется во всем мире. Этот закон опасен для общества и экономики", - предостерег он.