



Блинкен: Отказ США от поддержки Украины откроет «ящик Пандоры»

Если Вашингтон в украинско-российском конфликте, не встанет на сторону Украины, другие державы могут попытаться предпринять аналогичные инициативы в других регионах, и США так или иначе придется вмешаться.



Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, выступая на мероприятии в Стэнфордском университете.



Дипломат считает, что Россию правильно было бы охарактеризовать как «великую державу в упадке». Россия, обладающая огромным потенциалом, использует эту силу, чтобы «навредить», а президент России Владимир Путин выступает против порядка, установленного после двух мировых войн и холодной войны, отметил дипломат.



В этой связи США поддерживают Украины не только ради украинского народа, но и чтобы противостоять попыткам России изменить мировой порядок, подчеркнул глава американской дипломатии.



Если США и другие страны не будут отстаивать принципиальное понимание того, что независимость, территориальная целостность страны должны уважаться и не могут быть изменены силой, то существует риск открыть ящик Пандоры, добавил Блинкен.



Не только в Европе, не только в России, но и в других регионах агрессоры могут взять это в пример и сказать: «Я могу сделать то же самое»,- пояснил Блинкен.