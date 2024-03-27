



За месяц госдолг Украины сократился на 1,2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или 143,69 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство финансов.



По данным Минфина, в течение февраля 2024 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на 1,21 млрд долларов в долларовом эквиваленте.



Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.



На фоне погашение долга Украина не получала международных кредитов.



По данным НБУ, в феврале Украина получила:

514,4 млн долларов - грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

295,0 млн долларов - грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

Напомним, в июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.