



Второй энергогигант Германии подал иск против Газпрома за срыв поставок газа

Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за недопоставки газа. Об этом пишет агентство Reuters.



Доля RWE в поставках российского газа была довольно низкой: к 2023 году она составила эквивалент 15 ТВт-ч. С начала российского военного вторжения в Украину, эта цифра сократилась до 4 ТВт-ч.



RWE стала второй крупной немецкой энергокомпанией, требующей через суд компенсации от Газпрома за срыв поставок в 2022 году. На прошлой неделе подобный иск против Газпрома подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper.



Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа, напоминают в агентстве.