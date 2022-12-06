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Второй энергогигант Германии подал иск против Газпрома за срыв поставок газа
06.12.2022 17:07 Наталья Богинская

Второй энергогигант Германии подал иск против Газпрома за срыв поставок газа

Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за недопоставки газа. Об этом пишет агентство Reuters.

Доля RWE в поставках российского газа была довольно низкой: к 2023 году она составила эквивалент 15 ТВт-ч. С начала российского военного вторжения в Украину, эта цифра сократилась до 4 ТВт-ч. 

RWE стала второй крупной немецкой энергокомпанией, требующей через суд компенсации от Газпрома за срыв поставок в 2022 году. На прошлой неделе подобный иск против Газпрома подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. 

Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа, напоминают в агентстве.  

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