



Компания Uniper обвинила "Газпром" в убытках и требует 11,6 млрд евро

Немецкая компания Uniper подала иск в суд против российского "Газпрома".



В Uniper обвинили "Газпром" в убытках от недопоставки газа и оценили затраты на замену российского газа в 11,6 миллиардов евро, сообщает РБК.



"Мы требуем возмещения нашего финансового ущерба в рамках этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены и из-за отсутствия которых нам приходится закупать дополнительные объемы по чрезвычайно высоким рыночным ценам", - говорится в заявлении компании.



В Uniper подчеркнули, что покрыли все затраты, но это "не их ответственность". Отмечается, что Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в Германии.