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Всемирный банк: экономика Газы упала более чем на 80%
23.02.2024 11:30 MIGnews.com

Всемирный банк: экономика Газы упала более чем на 80%

Экономика Газы сократилась более чем на 80% в четвертом квартале прошлого года из-за израильских атак, сообщил Всемирный банк.

В докладе банка говорится, что нападения на палестинский анклав с октября привели к массовой гибели людей, а последствия конфликта для палестинской экономики оказались значительными.

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ВВП упал с примерно 670 миллионов долларов в третьем квартале до примерно 90 миллионов долларов в четвертом квартале, добавили в банке.

В докладе говорится, что палестинская экономика пережила одно из крупнейших потрясений, зафиксированных в новейшей экономической истории: "Почти вся экономическая деятельность в Газе остановилась".
 

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