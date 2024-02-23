



Всемирный банк: экономика Газы упала более чем на 80%

Экономика Газы сократилась более чем на 80% в четвертом квартале прошлого года из-за израильских атак, сообщил Всемирный банк.



В докладе банка говорится, что нападения на палестинский анклав с октября привели к массовой гибели людей, а последствия конфликта для палестинской экономики оказались значительными.



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ВВП упал с примерно 670 миллионов долларов в третьем квартале до примерно 90 миллионов долларов в четвертом квартале, добавили в банке.



В докладе говорится, что палестинская экономика пережила одно из крупнейших потрясений, зафиксированных в новейшей экономической истории: "Почти вся экономическая деятельность в Газе остановилась".

