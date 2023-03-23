



Вот как получить деньги членам больничной кассы по "Битуах сиуди"

Случай со Светланой, 97 лет, показывает, насколько важно знать, как получить деньги на случай потребности в постоянном уходе по страховке «Битуах сиуди», оформленной через больничную кассу, особенно в преклонном возрасте. Светлана страдает болезнью Паркинсона и сердечным заболеванием. В течение 6 лет у нее есть 17 часов метапелет в неделю от Битуах Леуми в связи с тем, что она ограничена в выполнении повседневных действий, включая купание, одевание и вставание с постели. Светлана член больничной кассы «Маккаби». Все эти годы она не знала о наличии страховки «Битуах сиуди», которая у нее оформлена через больничную кассу, и о важных правах, которые она дает, так как она так и не получила полис, и уж точно не получила его на русском языке, на котором читает Светлана. Прочитав статью адвокатского офиса Меиры Зоар, она обратилась в компанию «Феникс», которая с 2019 года и на данный момент страхует членов «Маккаби». Но «Феникс» отклонил иск на том основании, что страховой случай наступил в то время, когда полисы «Битуах сиуди» находились в компании «Кляль», которая до конца 2018 года страховала членов больничной кассы «Маккаби».



Однако и здесь Светлана столкнулась с отказом, компания «Кляль» заявила о «сроке исковой давности», так как с момента прекращения страхования ею членов больничной кассы «Маккаби» прошло более 3 лет. Светлана обратилась за срочной юридической консультацией в адвокатский офис Меиры Зоар, был срочно подан судебный иск против двух страховых компаний, а также запрошено экстренное решение против двух страховых компаний, чтобы они произвели выплату Светлане положенных денег в равных долях.







В результате и по рекомендации суда, принявшего наши требования о срочности вопроса, был издан временный указ, согласно которому Светлана получит единовременную сумму в размере 205 000 шекелей за истекший период, и продолжит получать полные выплаты в размере примерно 4 928 шекелей в месяц до конца периода действия полиса, пока продолжается юридический спор между двумя страховщиками.



Этот пример иллюстрирует несколько важных моментов:



Первый: задержка с подачей заявки на получение денег при состоянии «сиуди» для тех, кто соответствует критериям, может дорого обойтись: правовое поле страхования по уходу претерпело и претерпевает изменения, такие как смена страховых компаний, которые страхуют членов больничных касс, нормативные изменения, короткий срок исковой давности по страховым случаям – и все это может обернуться опасной «ловушкой» для застрахованных. (Напомним, что критерием права на получение выплат в соответствии с полисом является ограничение как минимум в 3-х ежедневных действиях из 6-ти: одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание, контроль над недержанием или снижение когнитивных функций, например деменция).



Второй: есть особые юридические инструменты, с помощью которых можно получить максимальный результат для застрахованного, без того, что он «упадет между стульев» и даже если страховые компании будут спорить между собой кто из них будет выплачивать застрахованному «сиуди».



Рассмотрим случай 78 летнего Игоря, члена больничной кассы «Леумит». Игорь страдает рядом хронических заболеваний: гипертонией, сахарным диабетом с осложнениями, недержанием мочи. Около двух лет Игорь получает по 15 часов ухода в неделю от Битуах Леуми из-за проблем с передвижением, трудностями с купанием и одеванием, а также получает памперсы от Битуах Леуми в связи с недержанием мочи. Игорь связался с адвокатским офисом Меиры Зоар, и была подан от его имени иск с соответствующими документами в компанию «Менора», в которой оформлена коллективная страховка «Битуах сиуди» в рамках больничной кассы. После подачи иска Игорь был осмотрен врачом от страховой компании и был признан его иск на ежемесячные выплаты в размере примерно 6000 шекелей в месяц, но страховая компания определила право только на шесть месяцев, с момента подачи иска. С помощью надлежащего судебного иска и быстрого процесса посредничества адвокату Меире Зоар удалось убедить страховщика предоставить Игорю право на дополнительную ретроактивную выплату в размере приблизительно 65 000 шекелей на основании правил, установленных страховым надзором, а также получить обязательство по выплате ему постоянных пособий до конца периода, оговоренного в полисе. (всего 5 лет).



Случай Игоря показывает, что не следует опускать руки и отказываться от оплаты правильных сроков состояния «сиуди» в соответствии с правилами надзора в сфере страхования на случай потребности в постоянном уходе. А в случаях, когда в функциональном состоянии застрахованного не ожидается улучшений, есть возможность бороться за постоянное право на льготы, создающее уверенность и спокойствие для застрахованного.







Как убедить страховую компанию в правильности ваших требований? Ведь известно, что страховые компании не торопятся и не рады платить деньги, и уж точно не тогда, когда речь идет о крупных суммах, которые в совокупности достигают более 200 000 шекелей для застрахованного. Поэтому страховая компания использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы отклонить претензии по уходу или признать их временно и частично. Профессиональные знания в этом вопросе очень важны, чтобы не дать страховой компании отказать вам, и заставить ее выплатить положенные суммы.



Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы, умея максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным по всей стране.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по «Битуах сиуди». Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как мы получили положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде «бухгалтеров», «экспертов» и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю - от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.



Гонорар за работу адвоката выплачивается только после успешного решения проблемы.



►Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

►Посетите сайт компании "Меира Зоар и компаньоны" на русском языке www.law-ru.co.il и на иврите www.la-w.co.il



*На правах рекламы.

