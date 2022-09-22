



В Тель-Авиве началось снижение цен на квартиры



Корреспондент газеты The Globes Авишай Овадья сообщает о первых признаках начала падения цен на квартиры в Тель-Авиве.



Согласно данным портала Мадлан, на котором выставляются квартиры на продажу и для сдачи в аренду, 30% продаваемых в Тель-Авиве квартир появились со значком “снижение цены”. В некоторых случаях снижение цен доходит до полумиллиона шекелей.



Цена на аренду 4-комнатных квартир за последние два месяца снизилась на 15-20%.



Овадья пишет: "И это всего лишь при учетной ставке 2%. 14 лет дешевых денег для этой страны закончились".

