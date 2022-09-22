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В Тель-Авиве началось снижение цен на квартиры
22.09.2022 09:57 Аркадий Бочаровский

В Тель-Авиве началось снижение цен на квартиры


Корреспондент газеты The Globes Авишай Овадья сообщает о первых признаках начала падения цен на квартиры в Тель-Авиве.

Согласно данным портала Мадлан, на котором выставляются квартиры на продажу и для сдачи в аренду, 30% продаваемых в Тель-Авиве квартир появились со значком “снижение цены”. В некоторых случаях снижение цен доходит до полумиллиона шекелей.

Цена на аренду 4-комнатных квартир за последние два месяца снизилась на 15-20%.

Овадья пишет: "И это всего лишь при учетной ставке 2%. 14 лет дешевых денег для этой страны закончились".
 

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