



В Давосе начинает работу Всемирный экономический форум

В швейцарском Давосе 16-20 января будет проходить Всемирный экономический форум. Впервые с 2020 года мероприятие состоится в традиционном формате, сообщается на сайте ВЭФ.



Тема форума в этом году звучит как «Сотрудничество во фрагментированном мире»: участники рассмотрят, как можно решить многочисленные и взаимосвязанные проблемы, с которыми сталкивается мир, и найти решения посредством сотрудничества между государственным и частным секторами.



«Сегодня мир находится в критической точке перегиба. Двойные триггеры пандемии COVID-19 и войны в Украине сотрясли и без того хрупкую глобальную систему. Экономический рост в крупнейших экономиках мира приостанавливается, преодолевая препятствия, связанные с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Впервые с 1970-х годов мир столкнулся с шатким нарушением равновесия, когда рост и инфляция движутся в противоположных направлениях. Это происходит наряду с усилением геоэкономической фрагментации, уязвимостью финансового сектора, в том числе завышенными ценами на активы и высоким уровнем долга, а также выходящим из-под контроля климатическим кризисом. Если эти системные и взаимосвязанные риски не будут устранены, обещание «десятилетия действий» может превратиться в десятилетие неопределенности и нестабильности», – заявляют организаторы форума.



Во время Всемирного экономического форума будет обсуждаться решение энергетических и продовольственных кризисов, борьба с высокой инфляцией, низкими темпами роста и высокой задолженностью, устранение текущих социальных уязвимостей, противодействие современным геополитическим рискам.

Как отмечает Bloombeg, среди участников ВЭФ не будет представителей России и Китая.



Завтра, 17 января, в Давосе выступит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Состоится также сессия с участием президентов Польши и Литвы. 18 января на форуме выступит канцлер Германии Олаф Шольц, будет также сессия с участием Генсека ООН. 19 января будет выступать руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак – он представит «формулу мира».