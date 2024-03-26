



Украина получила третий транш от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF в размере 880 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность", - сообщил он в Telegram.



Напомним, также Еврокомиссия 20 марта перечислила Украине первый транш финансирования в 4,5 млрд евро. Также 20 марта Украина получила 1,5 млрд. долларов от Канады.



Ранее в НБУ отмечали, что часть международной помощи Украине в марте-апреле на 10 млрд долларов окажется на валютном рынке и повлияет на ситуацию.