



Торги по акциям 12 американских банков приостановлены



По сообщениям в СМИ, торги по акциям 12 американских банков приостановлены из-за угроза коллапса.



Акции Western Alliance Bancorp падают на фоне давления на мелких кредиторов после краха Silicon Valley Bank.



Акции банка, расположенного в Аризоне, упали на 83% до $7,84 в понедельник, после падения на 21% в пятницу.



Региональные банки США стали жертвами внезапного краха SVB: акции First Republic Bank упали на 78%, а PacWest Bancorp - на 53% в понедельник.

