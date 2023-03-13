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Торги по акциям 12 американских банков приостановлены
13.03.2023 19:54 Аркадий Бочаровский

Торги по акциям 12 американских банков приостановлены


По сообщениям в СМИ, торги по акциям 12 американских банков приостановлены из-за угроза коллапса.

Акции Western Alliance Bancorp падают на фоне давления на мелких кредиторов после краха Silicon Valley Bank.

Акции банка, расположенного в Аризоне, упали на 83% до $7,84 в понедельник, после падения на 21% в пятницу. 

Региональные банки США стали жертвами внезапного краха SVB: акции First Republic Bank упали на 78%, а PacWest Bancorp - на 53% в понедельник.
 

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