



Tata Group близка к приобретению завода-производителя iPhone в Индии

Конгломерат по производству программного обеспечения уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем завода, тайваньской компанией Wistron, и рассчитывает завершить покупку к концу марта.



По словам источников, две фирмы обсуждали различные потенциальные связи, но сейчас переговоры сосредоточены на том, чтобы Tata Group получила контрольный пакет акций совместного предприятия. Tata будет контролировать основные производственные операции при поддержке Wistron, сообщили источники анонимно, поскольку планы не разглашаются.



IPhone от Apple Inc. в основном собирают тайваньские производственные гиганты, такие как Wistron и Foxconn Technology Group. Сделка Tata Group будет способствовать усилиям Индии по созданию местных конкурентов, чтобы бросить вызов доминированию Китая в области электроники, которому угрожает политическая напряженность в отношениях с США и препятствия, связанные с пандемией коронавируса.



По словам одного из источников, индийский конгломерат намерен завершить процедуру комплексной проверки к 31 марта, чтобы его подразделение Tata Electronics могло официально занять место Wistron в программе, которая предоставляет ему государственные субсидии.



По словам одного из источников, сумма сделки может составить 600 миллионов долларов, если тайваньская компания выполнит требования для получения ожидаемых дотаций в текущем финансовом году.



Несмотря на то, что Wistron планирует отказаться от производства iPhone в Индии, его тайваньские коллеги расширяют свои производственные линии iPhone. Apple, самый прибыльный производитель смартфонов в мире, стремится уменьшить свою зависимость от Китая, где связанные с пандемией проблемы в цепочке поставок и драконовские ограничения нанесли ущерб производству.



Завод Wistron площадью 2,2 миллиона квадратных футов расположен чуть более чем в 30 милях (50 км) к востоку от Бангалора. Если сделка состоится, Tata получит все восемь линеек iPhone, а также 10 000 рабочих завода, включая пару тысяч инженеров. Wistron продолжит работу в качестве сервисного партнера для iPhone в Индии.



Tata предприняла и другие шаги для расширения своего бизнеса с Apple. Компания ускорила набор сотрудников на свой завод в Хосуре, недалеко от Бангалора, где производятся компоненты для iPhone. Этот завод занимает несколько сотен акров земли, где в ближайшие годы Tata может добавить линии по производству iPhone. Tata также объявила, что откроет 100 магазинов Apple в стране с населением 1,4 миллиарда человек, первый из которых должен открыться в Мумбаи в этом квартале.



150-летняя Tata Group производит все, от фирменной соли и чая Tetley до стали и автомобилей Jaguar, а также управляет авиакомпанией и кафе Starbucks в стране. Ее Tata Consultancy Services Ltd. является крупнейшей в Азии компанией по аутсорсингу ИТ и одной из самых ценных компаний в Индии по рыночной капитализации.