



Спасение Панамского канала займет годы и обойдется в миллиарды

В нескольких сотнях метров от массивных танкеров, перевозящих товары по всему миру, над ватерлинией возвышаются чахлые пни. Это все, что осталось от леса, затопленного более века назад при строительства канала. Их нередко можно увидеть в разгар сухого сезона, но сейчас, сразу после окончания периода дождей, они должны быть полностью погружены в воду.



Они служат наглядным напоминанием о том, что засушливые условия нанесли ущерб водному пути, через который проходит 270 миллиардов долларов в год мировой торговли. И здесь нет простых решений.



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Управление Панамского канала рассматривает возможные варианты решения проблемы, включая создание искусственного озера для закачки воды в канал и увеличение количества осадков, но на реализацию обоих вариантов потребуются годы и миллиарды долларов, если они вообще осуществимы.



Поскольку уровень воды в канале ниже нормы, администрация ограничила количество судов, которые могут его пересекать. Ограничения, введенные в конце прошлого года, стали самыми строгими с 1989 года, когда канал был закрыт. Некоторые грузоотправители платят миллионы долларов, чтобы проскочить растущую очередь, в то время как другие выбирают более длинные и дорогостоящие маршруты вокруг Африки или Южной Америки.

