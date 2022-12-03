



Совет ЕС официально утвердил "потолок" цены на российскую нефть

Совет ЕС официально принял решение установить предельную цену на нефть, нефтепродукты и масла, экмпортируемые из России, на уровне 60 долларов за баррель.



Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета, сообщает УНИАН.



Уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть и начнет применяться с 5 декабря 2022 года.



В заявление Совета ЕС указывается, что ограничение цены на российскую нефть "резко сократит доходы России от продажи нефти после того, как она развязала свою незаконную агрессивную войну против Украины".