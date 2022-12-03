Новости » Экономика
Совет ЕС официально утвердил "потолок" цены на российскую нефть
03.12.2022 20:34 Ольга Белозерова

Совет ЕС официально утвердил "потолок" цены на российскую нефть

Совет ЕС официально принял решение установить предельную цену на нефть, нефтепродукты и масла, экмпортируемые из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом  говорится в официальном заявлении Европейского совета, сообщает УНИАН.

Уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть и начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

В заявление Совета ЕС указывается, что ограничение цены на российскую нефть "резко сократит доходы России от продажи нефти после того, как она развязала свою незаконную агрессивную войну против Украины". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы