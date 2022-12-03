



Смотрич обещает уничтожить бюрократию

Лидер партии "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич обещает не повышать налоги в качестве министра финансов в следующем правительстве.



В интервью 12-му каналу израильского ТВ Смотрич отметил, что он не является поклонником предвыборных обещаний Нетаниягу заморозить цены на электроэнергию, воду и налоги на имущество, заявив, что "есть лучшие альтернативы".



"Мои экономические взгляды известны. Я сторонник свободного рынка и считаю, что если государство не вмешается, там будет рост. Если Нетаниягу будет настаивать (на замораживании тарифов - прим. ред.), мы рассмотрим, как это возможно сделать", - сказал Смотрич.



Кроме этого, политик призвал израильтян, работающих в сфере высоких технологий и других хорошо оплачиваемых областях, не покидать страну на фоне опасений по поводу коалиции. Смотрич заявил, что "цунами инвестиций" обрушится на Израиль.



"Государство Израиль теперь станет огромным международным инвестиционным центром из-за глобального кризиса. Я уничтожу бюрократию. Это лучшая возможность, которая у вас будет", - подчеркнул Бецалель Смотрич.