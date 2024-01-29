



СМИ: Венгрия готова к компромиссу по пакету помощи Украине

Венгрия готова к компромиссному решению относительно пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"Ранее Орбан заблокировал пересмотр бюджета ЕС, который включал помощь Украине, что побудило его лидеров придумать план Б и созвать экстренный саммит", - сказано в материале.



Уточняется, что в вопросе помощи для Украины позиция Венгрии сейчас сильно изменилась.