СМИ: Венгрия готова к компромиссу по пакету помощи Украине
Венгрия готова к компромиссному решению относительно пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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"Ранее Орбан заблокировал пересмотр бюджета ЕС, который включал помощь Украине, что побудило его лидеров придумать план Б и созвать экстренный саммит", - сказано в материале.
Уточняется, что в вопросе помощи для Украины позиция Венгрии сейчас сильно изменилась.