



Руководитель Boeing извиняется за проблемы с MAX 9, обещает исправления

Высшее руководство компании Boeing принесло извинения за проблемы, выявленные после того, как в середине полета на рейсе Alaska Airlines вылетела заглушка двери, в то время как две авиакомпании начали возвращать в эксплуатацию проблемные самолеты 737 MAX 9.



Комментарии, сделанные главным исполнительным директором подразделения коммерческих самолетов Boeing Стэном Дилом, прозвучали через три недели после того, как на рейсе Alaska Air в середине полета вылетела заглушка двери, что привлекло пристальное внимание к огромному авиапроизводителю и заставило остановить эксплуатацию 171 самолета для проверки безопасности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Alaska Air, основной пользователь этой модели, начала возвращать свои самолеты MAX 9 в эксплуатацию в пятницу, United Airlines последовала за ней в субботу.



"В долгосрочной перспективе мы нацелены на повышение качества нашей продукции, чтобы вернуть доверие наших клиентов, регулирующих органов и авиационной общественности", - написал Дил в записке для сотрудников Boeing.

"Откровенно говоря, мы разочаровали и подвели их. Мы глубоко сожалеем".

