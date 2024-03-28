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Россия: Деньги за нефть даются со скрипом
28.03.2024 04:30 MIGnews.com

Россия: Деньги за нефть даются со скрипом

По данным агентства Reuters, российские нефтяные компании начали сталкиваться с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива. В последнее время банки в Китае, Турции и ОАЭ становятся более осторожными из-за санкций США, говоря прямо, отказываются обслуживать российские интересы.

Задержки платежей лишают Кремль финансовой уверенности, позволяя Вашингтону достичь определенных целей в области санкций — сорвать поступление денег в РФ, чтобы наказать за войну в Украине, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

 

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