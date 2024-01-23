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РФ продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС
23.01.2024 17:19 Алина Груднева

РФ продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС

Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в страны Евросоюза.

По данным Eurostat, ЕС только в ноябре импортировал металлопродукцию РФ на €93,21 млн.

Расходы на импорт продукции из РФ составили €93,21 млн, что на 23,5%. Больше всего тратится на полуфабрикаты - 83%.

При этом большая часть полуфабрикатов российского производства была направлена в Бельгию. Также РФ экспортировала в ЕС чугун и ферросплавы.

 

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