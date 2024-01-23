



РФ продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС

Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в страны Евросоюза.



По данным Eurostat, ЕС только в ноябре импортировал металлопродукцию РФ на €93,21 млн.



Расходы на импорт продукции из РФ составили €93,21 млн, что на 23,5%. Больше всего тратится на полуфабрикаты - 83%.



При этом большая часть полуфабрикатов российского производства была направлена в Бельгию. Также РФ экспортировала в ЕС чугун и ферросплавы.



