



Правительство утвердило госбюджет на два года

В пятницу, 24 февраля, правительство после бурных ночных дискуссий утвердило государственный бюджет на ближайшие два года.



В частности, утвержден госбюджет на сумму в 484 млрд на 2023 год и 513 млрд на 2024-й.



"Бюджет сдержанный и ответственный. Мы выполнили все бюджетные рамки, которые установили для себя, как это требуется в этих бурных водах мировой экономики", - сказал министр финансов Бецалель Смотрич.



По его словам, сегодня был сделан важный шаг "в правильном направлении", а именно, правительству был передан двухлетний бюджет и экономический план, что является "хорошим шагом" для государства и экономики Израиля.



"Мы упорно трудились, чтобы бороться со стоимостью жизни, которая усложняет жизнь каждому гражданину Израиля. Мы представили сдержанный и ответственный бюджет и вписались в бюджетные рамки, которые мы для себя установили", - отметил он.



Смотрич подчеркнул, что в проекте было обращено внимание на все слои населения — "от слабых, которые нуждаются в помощи и поддержке, до сильных".



"Я верю в граждан Израиля и горжусь результатом, которого мы достигли", - резюмировал Смотрич.

