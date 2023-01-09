



Мощный криптовалютный кредитор на грани банкротства

Компания уволила 30% штата, а также рассматривает возможность подачи документов на процедуру банкротства. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Сокращение сотрудников коснулось всех отделов компании. В результате работу потеряли 60 человек, что составляет более трети всего штата.



Проблемы у одного из самых мощных криптовалютных кредиторов возникли после объявления банкротом и ликвидации хедж-фонда Three Arrows Capital, также работающего с цифровыми монетами. Компания Genesis Global Trading предоставила фонду кредит на 2,4 миллиарда долларов.



Еще одним ударом для кредитора стал коллапс известной криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research. Напомним, что это произошло в ноябре 2022 года. До этого на рынке зафиксировали резкий обвал курса токена FTT.



Дело в том, что фирма Genesis Global Trading активно предоставляла кредиты для криптобиржи. Речь идет о, по меньшей мере, сотнях миллионах долларов. После крушения FTX в Genesis сообщили об остановке выдачи и погашение кредитов.



Чтобы исправить ситуацию и продолжать свою деятельность, компания пыталась получить инвестиции в размере 1 миллиарда долларов. В том числе от инвестиционного банка Moelis&Co.



Однако, сейчас стороны изучают вариант оформления документов о банкротстве в соответствии с американским законодательством.