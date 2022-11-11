



Криптобиржа FTX объявила о банкротстве вместе с аффилированными компаниями

Не сумев обеспечить покрытие своих обязательств, в пятницу криптобиржа FTX объявила о банкротстве и о том, что Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста главного исполнительного директора, хотя он останется, чтобы способствовать упорядоченному переходу, пишет Business Insider



Банкротство включает в себя Alameda Research и еще 130 дочерних компаний, которые вместе называются "FTX Group".



FTX назначила Джона Дж. Рэя III новым генеральным директором FTX Group. Два десятилетия назад его привлекли для разрешения кризиса энергетической компании Enron .



"Банкротство предоставит FTX Group возможность оценить свою ситуацию и разработать процесс для максимизации возмещения убытков для заинтересованных сторон", — сказал Рэй в пресс-релизе. — "FTX Group обладает ценными активами, которыми можно эффективно управлять только в рамках организованного совместного процесса. Я хочу заверить каждого сотрудника, клиента, кредитора, контрагента, акционера, инвестора, государственные органы и другие заинтересованные стороны в том, что мы собираемся провести процедуру с усердием, тщательностью и прозрачностью".

