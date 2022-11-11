Криптобиржа FTX объявила о банкротстве вместе с аффилированными компаниями
Не сумев обеспечить покрытие своих обязательств, в пятницу криптобиржа FTX объявила о банкротстве и о том, что Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста главного исполнительного директора, хотя он останется, чтобы способствовать упорядоченному переходу, пишет Business Insider
Банкротство включает в себя Alameda Research и еще 130 дочерних компаний, которые вместе называются "FTX Group".
FTX назначила Джона Дж. Рэя III новым генеральным директором FTX Group. Два десятилетия назад его привлекли для разрешения кризиса энергетической компании Enron .
"Банкротство предоставит FTX Group возможность оценить свою ситуацию и разработать процесс для максимизации возмещения убытков для заинтересованных сторон", — сказал Рэй в пресс-релизе. — "FTX Group обладает ценными активами, которыми можно эффективно управлять только в рамках организованного совместного процесса. Я хочу заверить каждого сотрудника, клиента, кредитора, контрагента, акционера, инвестора, государственные органы и другие заинтересованные стороны в том, что мы собираемся провести процедуру с усердием, тщательностью и прозрачностью".
Объявление о банкротстве было сделано после глушительной недели для FTX, которая когда-то оценивалась более чем в 30 миллиардов долларов. Сэм Бэнкман-Фрид исчез из индекса миллиардеров Bloomberg после того, как за один день его личное состояние упало почти на 94% до $991,5 млн.
CoinDesk впервые сообщила на прошлой неделе, что Alameda Research держит на балансе большое количество неликвидных FTT, что вызвало слухи о том, что торговой фирме не хватает ликвидности.
Ранее на этой неделе FTX приостановила снятие средств клиентами после того, как в воскресенье поступили запросы на снятие средств на сумму около 5 миллиардов долларов. Затем биржа искала потенциальных инвесторов в условиях кризиса ликвидности. Во вторник криптобиржа Binance заявила, что намерена приобрести FTX, но через день отказалась.
Затем, как сообщается, FTX обратилась к криптобирже Kraken за помощью, а также вела переговоры с основателем Tron Джастином Саном.
Но сообщения о том, что FTX перевела средства клиентов в торговый дом Alameda в начале этого года, увеличили ее юридический риск. В настоящее время Комиссия по ценным бумагам, Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами проводят расследование по этому поводу.