



Гендиректор криптобиржи Бэнкман-Фрид потерял 94% своего состояния за одну ночь

Гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид исчез из индекса миллиардеров Bloomberg после того, как за один день его личное состояние упало почти на 94% до $991,5 млн.



До того, как его компания столкнулась с денежным кризисом, состояние Бэанкмана-Фрида оценивалось в $15,2 млрд, но, по данным агентсва Bloomberg, он потерял $14,6 млрд всего за одну ночь со вторника на среду.



Бэнкман-Фрид в начале этого года дал громкие обещания пожертвовать большую часть своего состояния, которое на тот момент оценивалось в $21 млрд, на благотворительность.