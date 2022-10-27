



Мир переживает “первый глобальный энергетический кризис”



Ужесточение рынков сжиженного природного газа (СПГ) во всем мире и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в эпицентр “первого по-настоящему глобального энергетического кризиса”, заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на Сингапурской конференции Международной недели энергетики.



По его мнению, рост импорта СПГ в Европу на фоне украинского кризиса и потенциальное восстановление планов Китая на это топливо сузит рынок, поскольку в следующем году на рынок выйдут только 20 млрд кубометров новых мощностей СПГ.

Недавнее решение ОПЕК и ее союзников сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки является “рискованным” глава МЭА считает рискованным.



“Это особенно рискованно, поскольку экономики нескольких стран находятся на грани рецессии… Я считаю это решение действительно неудачным", – сказал он.



Стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, природный газ и уголь, бьет по рядовым потребителям вдобавок к росту цен на продукты питания и услуги.



По словам Бироля, Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.



“Если у нас не будет экстремально холодной и долгой зимы, если не будет каких-либо сюрпризов в плане того, что мы видели, например, взрыва газопровода “Северный поток”, Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными потерями”, – добавил он.



“Ожидается, что потребление нефти в 2023 году вырастет на 1,7 млн ​​баррелей в сутки, поэтому миру по-прежнему будет нужна российская нефть для удовлетворения спроса”, – сказал Бироль.







