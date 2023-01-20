



Криптоброкер Genesis подал на банкротство

Еще одно падение на крипторынка после крушения FTX. Криптоброкер Genesis подал на банкротство.



Речь идет о $1-10 млрд активов и обязательств. И более 100 тысяч кредиторов – 50 крупнейшим компания должна $3,4 млрд.



Пока компания планирует продать активы и предложить кредиторам долю в бизнесе. Или использовать $150 млн наличных, чтобы дальше искать, как рассчитаться с кредиторами.



Причем на компанию давят не только кредиторы, но и коллеги типа криптобиржи Gemini, чьи клиенты потеряли доступ к средствам. Еще один толчок к легализации и унификации правил для крипторынка на законодательном уровне.