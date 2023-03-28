



Компании вынуждены платить взносы в бюджет РФ, чтобы покинуть российский рынок

Западные компании, пытающиеся выйти с российского рынка, будут обязаны уплатить взносы в бюджет России, не считая того, сам процесс одобрения занимает много времени. Об этом пишет Financial Times.



В частности, норвежская компания Wenaas уже заключила первое соглашение о “добровольном пожертвовании” в бюджет России за право уйти с российского рынка после заключения соглашения о продаже своей сети отелей. Сумма сделки составила €203 миллиона, но 10% из них пойдут в бюджет России.



Компании, ранее выходившие из России, должны были выбирать между “добровольным взносом” в российский бюджет или отсрочкой получения дохода от продажи на несколько лет. Но теперь каждая транзакция, связанная с выходом с российского рынка, должна быть одобрена специальной правительственной комиссией, которая собирается трижды в месяц и во время заседания рассматривает не более семи заявок. Известно, что на очереди стоит около двух тысяч компаний, желающих покинуть рынок России.



Более 40 западных банков не могут покинуть российский рынок на приемлемых условиях из-за указа президента РФ Путина, который предполагает, что на любые соглашения о продаже или покупке банков требуется разрешение властей. Те банки, которые пытаются все же договориться о выходе из России, опасаются, что их российские активы по дешевке получат подконтрольные Кремлю олигархи.