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КНР частично приостановила закупку нефти у РФ
22.11.2022 18:50 Алина Груднева

КНР частично приостановила закупку нефти у РФ

Китай частично приостановил закупку сырой нефти из России.

 
Об этом сообщает Bloomberg.
 
По данным издания, такое решение в КНР приняли накануне введения странами Запада "потолка цен" на российскую нефть.
 
Уточняется, что несколько грузов с российской нефтью ESPO для загрузки в декабре остаются непроданными. 
 
Ожидается, что "потолок цен" будет введен 5 декабря, потому китайские покупатели и продавцы затрудняются в закрытии сделок, не зная точного уровня верхней стоимости "черного золота" из РФ.

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