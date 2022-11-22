



КНР частично приостановила закупку нефти у РФ

Китай частично приостановил закупку сырой нефти из России.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, такое решение в КНР приняли накануне введения странами Запада "потолка цен" на российскую нефть.

Уточняется, что несколько грузов с российской нефтью ESPO для загрузки в декабре остаются непроданными.

Ожидается, что "потолок цен" будет введен 5 декабря, потому китайские покупатели и продавцы затрудняются в закрытии сделок, не зная точного уровня верхней стоимости "черного золота" из РФ.