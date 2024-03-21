



Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав Джеффа Безоса

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и X, во второй раз стал самым богатым человеком в мире, сообщает Forbes.



В среду, 20 марта состояние Маска увеличилось на 815 миллионов долларов, в то время как состояние Джеффа Безоса, занимающего второе место по богатству, уменьшилось на 558 миллионов долларов, согласно данным трекера Forbes Real-Time Billionaires.



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Оценивая все состояние Маска, трекер утверждает, что по состоянию на 13:00 среды оно составляло 193,6 миллиарда долларов.



В среду акции Tesla выросли на 1,3 %, в то время как акции Amazon упали на 0,6 %. Поскольку и Безос, и Маск являются крупными акционерами своих компаний, колебания цен на акции могут повлиять на их состояние.



Акции Tesla выросли на фоне сообщений СМИ о том, что модель Y, как ожидается, подорожает в Китае на 3200 долларов с 1 апреля, пишет Investor's Business Daily. Сайт также утверждает, что инвесторы ожидают, что прибыль Tesla в 2024 году окажется ниже, чем в 2023 году.



С марта Безос и Маск неоднократно обгоняли друг друга в борьбе за звание самого богатого человека в мире.

