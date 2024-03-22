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Финляндия тоже решила возобновить финансирование UNRWA
22.03.2024 10:30 Алина Груднева

Финляндия тоже решила возобновить финансирование UNRWA

Финляндия следом за рядом других стран тоже решила возобновить финансирование UNRWA после того, как в выделении денег было отказано из-за участия сотрудников агентства ООН в резне, устроенной террористами 7 октября в Израиле.

"Улучшение управления рисками в UNRWA дает нам на данном этапе достаточные гарантии для продолжения нашей поддержки", — сказал министр по развитию сотрудничества и внешней торговли страны Вилле Тавио.

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Уточняется, что часть средств будет направлена на управление рисками.

Ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам возобновили Канада, Австралия и Швеция, а некоторые страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, увеличили вложение средств.

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