



Финляндия тоже решила возобновить финансирование UNRWA

Финляндия следом за рядом других стран тоже решила возобновить финансирование UNRWA после того, как в выделении денег было отказано из-за участия сотрудников агентства ООН в резне, устроенной террористами 7 октября в Израиле.



"Улучшение управления рисками в UNRWA дает нам на данном этапе достаточные гарантии для продолжения нашей поддержки", — сказал министр по развитию сотрудничества и внешней торговли страны Вилле Тавио.



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Уточняется, что часть средств будет направлена на управление рисками.



Ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам возобновили Канада, Австралия и Швеция, а некоторые страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, увеличили вложение средств.