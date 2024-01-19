



ЕС ввел санкции против финансистов ХАМАСа: кто в списке

Евросоюз ввел санкции против физических лиц, связанных с финансированием ХАМАСа.



По данным Совета ЕС, в список вошли шесть человек.



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В частности, санкции введены в отношении финансиста из Судана Абдельбасита Хамзы Эльхассаа Мохамеда Хайра. Также в списке: владелец компании Shuman for Currency Exchange SARL Набиль Чуман, Халед Чуман, старший финансист ХАМАС Рида Али Хамис, боевик ХАМАС Муса Дудин, финансист из Алжира Айман Ахмад Аль Дувайк.



Их активы будут заморожены, а предоставление средств или экономических ресурсов этим лицам зепрещено.



Кроме того, в ЕС учредили специальную систему ограничительных мер, которая позволит привлекать к ответственности любое лицо, поддерживающее ХАМАС и палестинский "Исламский джихад".