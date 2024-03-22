



ЕС ввел новый пакет санкций из-за смерти Навального

Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций из-за смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер против 33 физических и двух юридических лиц, связанных с внезапной смертью в колонии строгого режима российского оппозиционного политика Алексея Навального", - сказано в заявлении.



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Под санкциями оказались российские исправительные колонии, где был Навальный с 2022 - ИК-6 и ИК-3. Также под ограничениями оказались начальник ИК-3 Вадим Калинин и его заместители, представители судебной власти - Андрей Суворов, Кирилл Никифоров, Евгений Николаев и Наталия Дударь. Более того, санкции введены в отношении чиновников пенитенциарной системы и минюста РФ.



В ЕС запрещено прямо или косвенно вести с всем, кто попал в список, какие-либо экономические дела. Физическим лицам запрещен въезд в европейские страны.