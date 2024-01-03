



Долгосрочный контракт с Азербайджаном снижает цену на газ в Болгарии на 11%

Регулятор коммунальных услуг Болгарии утвердил снижение цен на газ на январь на 11,3 %, сообщает Azernews со ссылкой на болгарские СМИ.



Болгарские СМИ сообщают, что новая цена установлена на уровне 77,6 лева за МВт/ч, без учета транспортных расходов, акцизов и налога на добавленную стоимость.



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Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) Болгарии заявила, что долгосрочные газовые контракты с Азербайджаном, которые привязаны к цене на нефть на международных рынках, стали причиной снижения цены на газ в стране.



Сообщается, что на долю азербайджанского газа приходится 40,3 % месячного потребления в стране, и EWRC оценивает это как положительный фактор для достижения благоприятных цен. Остальная часть потребления обеспечивается государственной газовой компанией "Булгаргаз.



В настоящее время Азербайджан поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию и Венгрию в Европе. Поставки газа в Сербию начнутся в 2024 году. Кроме того, несколько европейских стран выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

