



BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей

Tesla уступил корону крупнейшего в мире продавца электромобилей китайской компании BYD, несмотря на рекордные продажи в четвертом квартале 2023 года.



По мнению отраслевых экспертов, это может побудить техасскую компанию объявить об очередном снижении цен на свои автомобили в попытке вернуться на

лидирующие позиции.



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В октябре-декабре техасская компания продала 484 507 автомобилей, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели, они оказались меньше, чем 526 409 электромобилей, проданных BYD за тот же период.

