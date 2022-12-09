



Банкам Казахстана разрешили обслуживать российские карты "Мир"

Казахстанским банкам разрешено обслуживать операции по платежным картам российской системы "Мир", которые используются физлицами.



Как заявило Агентство по регулированию финрынка Казахстана, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США не возражает против таких операций.



Отмечается, что операции будут находиться под "особым контролем", чтобы предотвратить использование системы "Мир" в обход санкций против России.



"Решение о присоединении к системе "МИР" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе своих стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", - заявило Агентство по регулированию финрынка Казахстана.